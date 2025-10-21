Στο Λούβρο δεν άκουσαν τα «καμπανάκια»: Έκλεψαν πίνακα ανεκτίμητης αξίας του Πικάσο λίγες ημέρες πριν

Από τα σαλόνια του Λούβρου στα πολιτιστικά κέντρα της Γρανάδας, η Ευρώπη ζει ένα φθινόπωρο γεμάτο κλοπές έργων τέχνης και αυτή τη φορά, το χαμένο κομμάτι φέρει την υπογραφή του Πικάσο

Ένα αινιγματικό περιστατικό έκλεψε (#diplis) την προσοχή της ισπανικής αστυνομίας καθώς ένας πίνακας του Πικάσο αξίας 650.000 δολαρίων εξαφανίστηκε μυστηριωδώς λίγες ημέρες πριν από τη ληστεία κοσμημάτων στο Λούβρο.

Το έργο, με τίτλο Still Life with a Guitar και με διαστάσεις μόλις 12X10 εκατοστά, είχε δημιουργηθεί το 1919 και επρόκειτο να εκτεθεί στην έκθεση «Still Life: The Eternity of the Inanimate» στο CajaGranada Cultural Center. Μαζί με άλλα 56 έργα από διάφορους καλλιτέχνες, έφτασε με βαν από τη Μαδρίτη στις 2 Οκτωβρίου. Όταν οι υπάλληλοι άνοιξαν τα κιβώτια τρεις μέρες αργότερα, ο πίνακας του Πικάσο είχε εξαφανιστεί.

