AO Racing - H ομάδα που δημιουργήθηκε από τη φαντασία δύο παιδιών

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός ανέκαθεν εμπεριείχε ιστορίες οι οποίες πηγάζουν από τα πιο αγνά και αληθινά συναισθήματα: την αγάπη. Η περίπτωση της AO Racing είναι μία από αυτές, με την αμερικανική ομάδα να είναι πλέον πρότυπο και με πολλούς ακόλουθους

Η AO Racing δεν είναι απλά μία ομάδα. Είναι μια οικογενειακή ιστορία αγάπης, δημιουργικότητας και πάθους για τους αγώνες. Ο Πι Τζέι Χάιετ κατάφερε κάτι που ελάχιστοι έχουν κάνει στην ιστορία. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας και οδηγός κατάφερε να δώσει «ζωή» σε έναν αγώνα γεμάτο συναίσθημα.

Η ιστορία του Πι Τζέι Χάιετ



Ο Πάτρικ «PJ” Χάιετ δεν προέρχεται από αγωνιστική οικογένεια, αλλά από τον κόσμο της τεχνολογίας. Είναι ένας από τους συνιδρυτές του GitHub, της πλατφόρμας που άλλαξε τον τρόπο συνεργασίας των προγραμματιστών σε όλο τον κόσμο. Μετά την επιτυχημένη πώλησή του στη Microsoft, ο Χάιετ αποφάσισε να κυνηγήσει ένα άλλο όνειρο, τους αγώνες αυτοκινήτων.

Το 2023, ίδρυσε την AO Racing, μια ομάδα με ξεκάθαρη φιλοσοφία: να φέρει πίσω την παιδική χαρά και φαντασία στο motorsport. Ο ίδιος όχι μόνο διοικεί την ομάδα αλλά συμμετέχει ενεργά ως οδηγός, σε διοργανώσεις όπως η IMSA WeatherTech SportsCar Championship και η European Le Mans Series (ELMS). Πέρα από αυτά τα δύο κορυφαία πρωταθλήματα, έχει συμμετάσχει στις 24 Ώρες Λε Μαν.

Διάβασε τη συνέχεια στο Gmotion.gr