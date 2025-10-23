Το Pilates γεννήθηκε μέσα σε στρατόπεδο αιχμαλώτων του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου

Το Pilates δεν είναι απλώς άλλη μια τάση ευεξίας. Eίναι ένα παγκόσμιο brand με ρίζες σε μια απίθανη ιστορία επιμονής, καινοτομίας και μεταμόρφωσης

Σήμερα, η βιομηχανία του Pilates γνωρίζει άνθιση χωρίς προηγούμενο. Η συμμετοχή έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 40% από το 2019, σύμφωνα με τη Sports and Fitness Industry Association, ενώ 2 στους 3 εκπαιδευτές δηλώνουν πως τα μαθήματά τους είναι μόνιμα sold out. Η μέθοδος που ξεκίνησε μέσα από ταπεινές, σχεδόν δραματικές συνθήκες, έχει εξελιχθεί σε μια αγορά ευεξίας πολλών δισεκατομμυρίων.

