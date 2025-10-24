Η 18χρονη τσιρλίντερ που έγινε δότρια ζωής μετά από πυροβολισμό: Σιωπηλοί στους διαδρόμους την «αποχαιρέτησαν»

Στο νοσοκομείο, εκατοντάδες άνθρωποι στάθηκαν σιωπηλοί στους διαδρόμους, για να την «αποχαιρετήσουν» στο τελευταίο της ταξίδι

Η καρδιά της χτυπάει σε ένα 7χρονο αγοράκι στο Οχάιο. Οι πνεύμονές της αναπνέουν σε μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη. Η 18χρονη τσιρλίντερ Κίμπερ Μιλς από την Αλαμπάμα έδωσε ζωή.

Σκοτώθηκε πριν λίγες ημέρες ύστερα από πυροβολισμό που δέχθηκε από τον 27χρονο Στίβεν Τάιλερ Γουάιτχεντ, που πυροβόλησε αρκετές φορές μετά από λεκτική και σωματική διαμάχη.

