Ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός του Αλκίνοου Ιωαννίδη και της Δήμητρας Γαλάνη στον Διονύση Σαββόπουλο

Στη Μητρόπολη Αθηνών γράφτηκε η πιο συγκινητική σελίδα του αποχαιρετισμού στον Διονύση Σαββόπουλο, με λόγια που ράγισαν καρδιές

Με λόγια γεμάτα αγάπη, μνήμη και συγκίνηση, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και η Δήμητρα Γαλάνη αποχαιρέτησαν τον Διονύση Σαββόπουλο στη Μητρόπολη Αθηνών, υψώνοντας έναν ύστατο ύμνο στον άνθρωπο που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι και τον πολιτισμό.

Το «παιδικό είδωλο» του Αλκίνοου

Για τον «παιδικό του ήρωα» μίλησε στον επικήδειο λόγο του ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, περιγράφοντας με δάκρυα στα μάτια την πρώτη του εμπειρία με τον Σαββόπουλο: «Η πρώτη μεγάλη συναυλία που παρακολούθησα ήταν δική σου όταν με πήγε ο πατέρας μου στο κεντρικό στάδιο της Λευκωσίας.

