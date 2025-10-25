Σε 15 νομούς της χώρας μας είχαμε περισσότερους θανάτους από γεννήσεις για περισσότερα από 41 χρόνια

Κι αυτό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό

Αν η πορεία γεννήσεων και θανάτων σε εθνικό επίπεδο καθώς και οι επιπτώσεις της, άμεσες και απώτερες, έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό και η "υπογεννητικότητα" κυριαρχεί την τελευταία δεκαετία στον δημόσιο διάλογο, ελάχιστα μέχρι σήμερα έχουν εξετασθεί -και προφανώς πολύ λίγο μας έχουν προβληματίσει- οι σημαντικές διαφοροποιήσεις που κρύβονται κάτω από τους μέσους εθνικούς όρους».

Αυτά μεταξύ άλλων τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αφυπηρετήσας καθηγητής Δημογραφίας του Παν. Θεσσαλίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών (ΙΔΕΜ) Βύρων Κοτζαμάνης, ο οποίος εξετάζει στο τελευταίο ψηφιακό δελτίο του ΙΔΕΜ, την εξέλιξη των φυσικών ισοζυγίων στην Ελλάδα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο από το 1980 μέχρι σήμερα.

