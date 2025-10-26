Χωρίς χορηγία ο Λουί Θερού έπειτα από συνέντευξη με τον Μπομπ Βάιλαν - "Θα το ξαναέκανα αύριο"

Οι British Airways σταμάτησαν τη χορηγία του podcast του Λουί Θερού μετά τη συνέντευξη με τον Μπομπ Βάιλαν, που προκάλεσε αναστάτωση σε μερικούς για τις δηλώσεις του.

Οι British Airways ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν τη χορηγία της από το δημοφιλές podcast του Λούι Θερουξ μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο τραγουδιστής των Bob Vylan, Μπομπ Βάιλαν (πραγματικό όνομα Πασκάλ Ρόμπινσον-Φόστερ).

Η απόφαση ήρθε έπειτα από τη δημόσια κατακραυγή που προκάλεσαν οι δηλώσεις του μουσικού σχετικά με τη στάση του απέναντι στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF). Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο φεστιβάλ Γκλάστονμπερι το καλοκαίρι, ο Βάιλαν είχε ηγηθεί του συνθήματος «θάνατος, θάνατος στον IDF», γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Στο podcast, ο ίδιος δήλωσε ότι «δεν μετανιώνει» και πως «θα το ξαναέκανε αύριο».

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε στο πρακτορείο PA Media ότι το περιεχόμενο της συνέντευξης «παραβίαζε την πολιτική χορηγιών της» που απαγορεύει τη στήριξη σε πολιτικά ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα θέματα. Ένας εκπρόσωπος της British Airways τόνισε:

«Η χορηγία μας στη σειρά έχει πλέον διακοπεί και η διαφήμιση έχει αφαιρεθεί. Είμαστε ευγνώμονες που μας επισημάνθηκε αυτό το θέμα, καθώς το περιεχόμενο παραβιάζει σαφώς την πολιτική μας».

Πρόσθεσε ότι έχουν ήδη θεσπιστεί νέες διαδικασίες ελέγχου, ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον.

Μετά το περιστατικό στο Γκλάστονμπερι, το ραπ ντουέτο Bob Vylan αναγκάστηκε να αναβάλει δύο συναυλίες του, μεταξύ των οποίων και μία στο Μάντσεστερ, έπειτα από αντιδράσεις πολιτικών και εκπροσώπων της εβραϊκής κοινότητας. Επιπλέον, ο Βάιλαν απολύθηκε από την καλλιτεχνική εταιρεία UTA, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ακύρωσε τις βίζες των μελών του συγκροτήματος, οδηγώντας στην ακύρωση της περιοδείας τους στη Βόρεια Αμερική.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Λουί Θερού, ο Βάιλαν υπερασπίστηκε τη στάση του, λέγοντας πως «οι αντιδράσεις που δέχτηκα είναι ελάχιστες σε σύγκριση με όσα βιώνουν οι Παλαιστίνιοι». Τόνισε ότι τα λόγια του ήταν «μια μορφή συμπαράστασης» και όχι υποκίνηση σε βία.

Η συνέντευξη μεταδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράχθηκε από το BBC, το οποίο δέχτηκε επίσης επικρίσεις επειδή δεν διέκοψε τη μετάδοση. Σύμφωνα με το δίκτυο, η εκπομπή παραβίασε τους εσωτερικούς κανόνες του καναλιού για «βλάβη και προσβολή».