Ποιοι Έλληνες εργάζονται έως και 49 ώρες την εβδομάδα

Πόσο δουλεύει ο μέσος Ευρωπαίος

«Πρωταθλήτρια» στην υπερεργασία αναδεικνύεται η Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat. Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας στην Ευρώπη, με μέσο όρο 39,8 ώρες, ενώ το 20,9% των εργαζομένων ηλικίας 20-64 ετών δουλεύουν πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα (έναντι 10,8% κατά μέσο όρο στην ΕΕ).

Ωστόσο, δεν εργάζονται όλοι οι Έλληνες πάνω από από το νόμιμο ωράριο εργασίας, όπως αναφέρει το ΚΕΠΕ στις «Οικονομικές Εξελίξεις».

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr