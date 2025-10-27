Ποιοι Έλληνες εργάζονται έως και 49 ώρες την εβδομάδα

Πόσο δουλεύει ο μέσος Ευρωπαίος
«Πρωταθλήτρια» στην υπερεργασία αναδεικνύεται η Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat. Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας στην Ευρώπη, με μέσο όρο 39,8 ώρες, ενώ το 20,9% των εργαζομένων ηλικίας 20-64 ετών δουλεύουν πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα (έναντι 10,8% κατά μέσο όρο στην ΕΕ).
Ωστόσο, δεν εργάζονται όλοι οι Έλληνες πάνω από από το νόμιμο ωράριο εργασίας, όπως αναφέρει το ΚΕΠΕ στις «Οικονομικές Εξελίξεις».
Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr
Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.