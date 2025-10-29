LIFE NOW

Ρύπανση: Στις πρώτες θέσεις η Ελλάδα

29 Οκτωβρίου 2025

Unsplash
Ποιες είναι οι πιο μολυσμένες χώρες στον κόσμο

Στην πρώτη εξάδα μεταξύ των κρατών-μελών των 27 στην ΕΕ κατατάσσεται η Ελλάδα ως προς τα επίπεδα συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων PM 2.5, δηλαδή τα αερολύματα με διάμετρο μικρότερη των 2.5 μικρόμετρων τα οποία συμβάλουν στο σχηματισμό του νέφους αιθαλομίχλης και παράγονται λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με ευνοϊκές μετεωρολογικές συνθήκες.

