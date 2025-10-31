Τα 10 καλύτερα μεταπτυχιακά στον κόσμο σύμφωνα με το LinkedIn

Ποια είναι τα πιο «δυνατά» MBA προγράμματα στα κορυφαία πανεπιστήμια διεθνώς. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση που χρησιμοποίησε το LinkedIn

Η κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου, πέρα από την ειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς και την απόκτηση γνώσεων, μπορεί να βοηθήσει έναν εργαζόμενο στην διεκδίκηση μεγαλύτερου μισθού και καλύτερων θέσεων εργασίας. Ο μέσος αρχικός μισθός και το μπόνους ήταν 121.324 δολάρια για τους αποφοίτους MBA το 2024, σύμφωνα με το U.S. News and World Report.

Το LinkedIn δημοσίευσε την κατάταξη του 2025 με τα κορυφαία προγράμματα MBA στον κόσμο, με την Μεταπτυχιακή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ να καταλαμβάνει την 1η θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Σε αυτές τις σχολές, οι Deloitte, Amazon και McKinsey είναι οι κορυφαίοι εργοδότες για τους αποφοίτους που συνήθως βρίσκουν θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες, τα χρηματοοικονομικά ή την μεταποίηση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr