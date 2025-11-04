Σφοδρές αντιδράσεις με την Shein: Πωλούσε παιδική κούκλα ύψους 80 εκ. ως σεξουαλικό παιχνίδι για άντρες

Η παιδική κούκλα αποσύρθηκε από την Shein μετά τον σάλο που προκλήθηκε

Η Shein βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, μετά τις σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της για προώθηση παιδικής πορνογραφίας στη Γαλλία. Ακτιβιστές διαδηλώνουν έξω από το φυσικό κατάστημα, ενώ ο υπουργός Οικονομικών απείλησε να απαγορεύσει τη λειτουργία της πλατφόρμας στην χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, το γαλλικό Shein πωλούσε μία κούκλα ενός κοριτσιού, ύψους 80 εκατοστών, που κρατούσε ένα αρκουδάκι στην αγκαλιά του. Η περιγραφή δεν άφηνε καμία αμφιβολία πως δεν επρόκειτο για μια απλή κούκλα, αφού η κινεζική μάρκα το προωθούσε ως ένα ερωτικό παιχνίδι αυνανισμού γράφοντας «κούκλα του σεξ, ανδρικό παιχνίδι με ρεαλιστικό σώμα». Η εν λόγω κούκλα πωλούνταν για 186,94 ευρώ.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τις καταγγελίες που έλαβε η Γαλλική Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Προστασίας Καταναλωτών και Καταπολέμησης Απάτης (DGCCRF) για την παιδική κούκλα που εμφανιζόταν στον ιστότοπο. Αμέσως η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης, με την Shein να αποσύρει την παιδική κούκλα μετά τον σάλο. Δεσμεύτηκε επίσης να επιβάλει αυστηρότερους ελέγχους στους συνεργαζόμενους πωλητές.

Σε ανακοίνωσή της, η DGCCRF ανέφερε ότι «η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shein εμπορευόταν σεξουαλικές κούκλες με παιδική εμφάνιση. Η περιγραφή και η κατηγοριοποίησή τους στον ιστότοπο δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας σχετικά με τον παιδοπορνογραφικό χαρακτήρα του περιεχομένου». Η υπηρεσία προσθέτει ότι εντόπισε επίσης πολλά πορνογραφικά περιεχόμενα, όπως σεξουαλικές κούκλες με εμφάνιση ενηλίκων. «Κανένα φίλτρο δεν περιορίζει την πρόσβαση ανηλίκων ή ευαίσθητων χρηστών σε αυτά τα πορνογραφικά περιεχόμενα».

Shein removes ‘pornographic’ items from website following French consumer watchdog report ⤵️https://t.co/DlM7NI52Yf — The Telegraph (@Telegraph) November 2, 2025

«Σοβαρές παραλείψεις»

Όπως διαβάζουμε στη γαλλική Le Point, η ένωση Mouv’Enfant που μάχεται ενάντια σε κάθε μορφή βίας κατά των παιδιών, δηλώνει «βαθιά ανήσυχη για την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών» και ζητά, μέσω διαδικτυακής αναφοράς, «την άμεση απόσυρση των κουκλών με παιδική όψη, που αναπαράγονται για παιδοπορνογραφικούς και εγκληματικούς σκοπούς», καθώς αυτά τα αντικείμενα μπορούν να ενθαρρύνουν «εγκληματικές και σεξουαλικές συμπεριφορές εις βάρος ανηλίκων».

Η ένωση απαιτεί επίσης «να ληφθούν μέτρα για την ταυτοποίηση και την παρακολούθηση των πιθανών αγοραστών αυτών των αντικειμένων, ώστε να προληφθούν εγκληματικές πράξεις». Η αναφορά, που απευθύνεται στον Εμανουέλ Μακρόν, στη Σάρα Ελ Αϊρί και στον Σερζ Παπέν συγκέντρωσε σχεδόν 1.000 υπογραφές μέσα σε λίγες ώρες.

Σε δήλωση προς το Reuters, η Shein ανέφερε ότι «τα συγκεκριμένα προϊόντα αποσύρθηκαν αμέσως από την πλατφόρμα μόλις ενημερωθήκαμε για αυτές τις σοβαρές παραλείψεις. Το Shein εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε περιεχόμενο ή προϊόν που παραβιάζει τις εσωτερικές μας πολιτικές ή την ισχύουσα νομοθεσία», πρόσθεσε η εταιρεία.

Τους τελευταίους μήνες, η Shein έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις. Στην τελευταία μελέτη της UFC-Que Choisir, που αξιολόγησε δεκάδες προϊόντα της πλατφόρμας, διαπιστώθηκε πως το 69% των προϊόντων που ελέγχθηκαν δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και το 57% ενέχει πραγματικό κίνδυνο δηλητηρίασης, αλλεργίας, πνιγμού, εγκαύματος ή πυρκαγιάς για τους χρήστες.

Ο κινεζικός κολοσσός πρόκειται να ανοίξει, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το πρώτο του φυσικό κατάστημα στη Γαλλία, στο Bazar de l’Hôtel de Ville στο Παρίσι. Την Παρασκευή, λίγο μετά την ανακοίνωση, εργαζόμενοι οργάνωσαν διαμαρτυρία μπροστά στο πολυκατάστημα για να καταγγείλουν τη διοίκηση και τη συνεργασία της με την Shein. Ο όμιλος σχεδιάζει επίσης να ανοίξει πέντε ακόμη καταστήματα στις Galeries Lafayette σε Ανζέ, Ντιζόν, Γκρενόμπλ, Λιμόζ και Ρενς.