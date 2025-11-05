LIFE NOW

«Χρυσός» ο freddo espresso στην Ελλάδα

JTeam

5 Νοεμβρίου 2025

«Χρυσός» ο freddo espresso στην Ελλάδα
Unsplash
Πού καταγράφονται οι χαμηλότερες τιμές καφέ

Οι Έλληνες είναι γνωστοί λάτρεις του καφέ, σε σημείο που... δεν ζούμε χωρίς αυτόν. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει τη μικρή συνήθεια είτε να παραγγέλνει τον πρωινό καφέ του από πλατφόρμες delivery είτε να τον παραλαμβάνει από κάποια καφετέρια.

Παρόλα αυτά, η άνοδος των τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και οι ολοένα αυξανόμενες τιμές των κόκκων καφέ από χώρες-παραγωγούς όπως η Βραζιλία και η Κολομβία, έχουν επηρεάσει και το κόστος αυτής της μικρής απόλαυσης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr

Google News logo

Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.

Διαβάζονται Τώρα
Φόρτωση BOLM...