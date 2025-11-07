Ο Μακόλεϊ Κάλκιν επέστρεψε στον ρόλο του Κέβιν ΜακΚάλιστερ. Νοσταλγία και χριστουγεννιάτικα vibes

Τα σποτ της σειράς «Home But Not Alone» θα προβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, πριν και μετά από προβολές του Home Alone

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν υποδύθηκε ξανά τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ, τον ρόλο που τον καθιέρωσε και που μέχρι σήμερα εξακολουθεί να μας συντροφεύει τις ημέρες των Χριστουγέννων. Αυτή τη φορά βέβαια υποδύεται την ενήλικη εκδοχή, στο πλαίσιο μιας νέας διαφημιστικής καμπάνιας που μας ξύπνησε γλυκές αναμνήσεις.

Σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, ο Μακόλεϊ Κάλκιν δεν στήνει παγίδες για ληστές, αλλά προσπαθεί να προστατεύσει τη μητέρα του, Κέιτ ΜακΚάλιστερ (την οποία υποδύεται ξανά η Κάθριν Ο' Χάρα), από πιθανούς κινδύνους μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Η καμπάνια περιλαμβάνει μια σειρά από μικρά βίντεο, στα οποία ο ηθοποιός επαναφέρει τον αγαπημένο χαρακτήρα σε ένα πιο ώριμο, αλλά εξίσου ανθρώπινο πλαίσιο.

Το βασικό σποτ ξεκινά με ένα χειρόγραφο σχέδιο που γράφει «Mom’s Safety Plan» και απεικονίζει σημεία στο σπίτι που μπορεί να είναι επικίνδυνα, όπως χαλιά που γλιστρούν ή σκάλες που χρειάζονται αναβατόριο. Ο Κέβιν ΜακΚάλιστερ φροντίζει να τα σημειώσει όλα, καθώς ακούγεται να λέει: «Απλώς ανησυχώ για τη μαμά όταν είναι μόνη της, ξέρεις; Αν πέσει ή εγκλωβιστεί από το χιόνι; Άλλωστε, δεν έπιασαν ποτέ τον “South Bay Shovel Slayer”…».

Τη στιγμή εκείνη, ακούγεται ο ήχος ενός φτυαριού στο πεζοδρόμιο και ο Κέβιν έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του, όταν γνωρίζει την εγγονή του Old Man Marley, του μυστηριώδους γείτονα από την πρώτη ταινία. Εκείνη του προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να βοηθήσει τη μητέρα του: «Έχεις δοκιμάσει απλώς να της μιλήσεις; Το πιο δύσκολο είναι να ξεκινήσεις τη συζήτηση. Μετά τουλάχιστον ξέρεις, και σταματάς να ανησυχείς. Δεν είναι εύκολο, αλλά τα συναισθήματα για την οικογένεια είναι πάντα περίπλοκα».

Η καμπάνια, όπως γράφει το People, περιλαμβάνει και άλλα βίντεο με χιουμοριστικές αναφορές στις ταινίες, όπως μια σκηνή όπου ο Κάλκιν περπατά με σακούλες γεμάτες ψώνια που σκίζονται και πέφτουν, μια άμεση αναβίωση εμβληματικής στιγμής από το Home Alone.

Ο σκηνοθέτης Τζόντι Χιλ εξήγησε τη φιλοσοφία πίσω από την καμπάνια: «Θέλαμε να αφηγηθούμε αυτή την ιστορία με ειλικρίνεια, γιατί όλοι ερχόμαστε κάποια στιγμή αντιμέτωποι με παρόμοια συναισθήματα για τους αγαπημένους μας. Ξεπερνά τη χριστουγεννιάτικη νοσταλγία, συνδέεται με τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ χρόνια μετά, καθώς αντιμετωπίζει τις ίδιες ανησυχίες που έχουμε κι εμείς καθώς οι γονείς μας μεγαλώνουν. Είναι αληθινό, αστείο και βαθιά ανθρώπινο».

Τα σποτ της σειράς «Home But Not Alone» θα προβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, πριν και μετά από προβολές του Home Alone, καθώς και κατά τη διάρκεια αθλητικών μεταδόσεων έως τις 11 Ιανουαρίου. Παρότι έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε που ο Μακόλεϊ Κάλκιν ενσάρκωσε για πρώτη φορά τον Κέβιν, φαίνεται πως διατηρεί έναν ισχυρό δεσμό με τον χαρακτήρα, έναν δεσμό που τώρα περνά και στα παιδιά του.

«Νομίζει ότι εκείνος είναι ο Κέβιν», είπε γελώντας ο Κάλκιν στο E! News για τον γιο του. «Τον ρωτάω: “Θυμάσαι που κατέβαινες τη σκάλα με το έλκηθρο;” και μου απαντά: “Μμμ, ναι, το θυμάμαι”. Του λέω: “Θυμάσαι που είχες ξανθά μαλλιά;” και πάλι λέει “Ναι, φυσικά”».