Τα 10 καλύτερα Πανεπιστήμια για δουλειές με μεγάλο μισθό

Τι αποκαλύπτει έρευνα της Wall Street Journal για το «σκορ» κάθε σχολής όσον αφορά τον αντίκτυπο των μισθών που μπορούν να εξασφαλίσουν στους αποφοίτους. Τα κορυφαία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Η απόκτηση ενός πανεπιστημιακού πτυχίου, στις περισσότερες περιπτώσεις, βοηθά τους απόφοιτους των σχολών να διεκδικήσουν υψηλότερους μισθούς, καθώς εισέρχονται στον εργασιακό στίβο. Το 2022, οι μέσες ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων ηλικίας 25 έως 34 ετών με πτυχία πανεπιστημίου ήταν σχεδόν 60% μεγαλύτερες από εκείνες των συνομήλικών τους που είχαν μόνο απολυτήριο λυκείου, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Στατιστικών Εκπαίδευσης.

