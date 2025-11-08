Από το Wendy's μέχρι τα HAMBO, αυτή είναι η ιστορία του fast food στην Ελλάδα

Τα φαστφουντάδικα που ήρθαν στην Ελλάδα για να επαναπροσδιορίσουν τη συνθήκη του «τρώω απ' έξω».

Από όλες τις ιστορίες που έχω ακούσει, έχω παρατηρήσει πως οι καλύτερες, έχουν να κάνουν πάντα με φαγητό. Όχι απαραίτητα με την ίδια την τροφή, αλλά, με τη συνθήκη, το μαγαζί, με τη συνάντηση των ανθρώπων εκεί. Σε διαφορετικές φάσεις της ζωής, υπήρχαν πάντα κάποια μαγαζιά, που έκαναν το φαγητό απ΄ έξω να μην είναι μια απλή υπόθεση, αλλά κάτι πολύ πιο διασκεδαστικό και cool. Πότε όμως ξεκίνησε αυτό;

Από την εποχή της μεταπολίτευσης κι έπειτα, παράλληλα με τη ριζική αλλαγή της καθημερινότητας στη χώρα, άρχισαν να αναδύονται νέες συνήθειες, νέοι τρόποι διασκέδασης, νέες τάσεις και μόδες. Μια από αυτές, ήταν τα εστιατόρια και οι αλυσίδες ταχείας εστίασης, τα φαστφουντάδικα, κάτι άγνωστο έως τότε.

Τα αμερικάνικα Wendy's με τις πατάτες με μπέικον, που έγιναν ένας σοβαρός λόγος να περιμένεις το σαββατοκύριακο, τα McDonald's και τα Goody's για τις πρώτες εφηβικές εξόδους με τους συμμαθητές, τα Applebee's για τα μπέργκερ μετά το σινεμά. Κάποια από αυτά έχουν κλείσει, άλλα συνεχίζουν, ενώ άλλα, καινούργια έχουν ανοίξει, για να συνεχίσει ο κόσμος να φτιάχνει ιστορίες σ' αυτά.

