Ακυρώνονται εκατοντάδες πτήσεις στις ΗΠΑ λόγω περικοπών πτήσεων

Εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων λόγω shutdown και θα γίνει χειρότερο.

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες άρχισαν να ακυρώνουν εκατοντάδες πτήσεις από την Παρασκευή, λίγες ώρες αφότου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) διέταξε περικοπές, εν μέσω της κυβερνητικής αναστολής λειτουργίας που διαρκεί πάνω από έναν μήνα.

Οι περικοπές διατάχθηκαν καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν έχουν λάβει τους μισθούς τους λόγω του shutdown της κυβέρνησης, το οποίο είναι πλέον το μακροβιότερο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ελλείψεις προσωπικού στους πύργους ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας έχουν προκαλέσει διαταραχές σε πτήσεις σε αρκετά μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ και έχουν δημιουργήσει εκνευρισμό τόσο στους ταξιδιώτες όσο και στα στελέχη των αεροπορικών εταιρειών.

Αργά την Παρασκευή, οι Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία απέρριψαν πρόταση των Δημοκρατικών για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Οι ελλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας καθυστερούσαν πτήσεις σε αρκετά μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ την Παρασκευή, μεταξύ αυτών στο Διεθνές Αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι στο Νιου Τζέρσεϊ, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον στην Ατλάντα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr