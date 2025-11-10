2050: Οι 5 χώρες που θα γκρεμίσουν τους σημερινούς οικονομικούς βασιλιάδες

Οι 5 οικονομίες που θα σοκάρουν τον κόσμο ως το 2050.

Σε 25 χρόνια από τώρα, ο χάρτης της παγκόσμιας οικονομίας θα μοιάζει αγνώριστος. Οι σημερινές «αναδυόμενες» χώρες θα έχουν γίνει οι νέοι πρωταγωνιστές, ενώ οι παραδοσιακές δυνάμεις – ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία – θα παλεύουν να θυμίζουν κάτι από το παλιό τους μεγαλείο.

Οι γεωπολιτικές κρίσεις (πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας, συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, εμπορικοί πόλεμοι ΗΠΑ–Κίνας) και οι νέες τεχνολογικές πραγματικότητες δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι «αναδυόμενες» αγορές αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα.

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις (PwC, World Bank, IMF), μέχρι το 2050 οι πέντε χώρες που θα έχουν μετατραπεί σε οικονομικές υπερδυνάμεις είναι η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, το Μεξικό και η Νιγηρία.

