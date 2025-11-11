Επίδομα Θέρμανσης: Τι να προσέξουν ένοικοι και διαχειριστές πολυκατοικιών

Περιθώριο για διορθώσεις και αλλαγές μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου θα έχουν οι δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης που από χθες ξεκίνησαν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, προκειμένου να μη χάσουν την επιδότηση

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε αναλυτικό οδηγό για τους ενδιαφερόμενους, επιχειρώντας να προλάβει τα συνηθέστερα λάθη στα οποία υποπίπτουν πολλοί ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ακινήτων κατά την υποβολή των αιτήσεων. Όπως προκύπτει, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους διαχειριστές πολυκατοικιών, σε συνεννόηση με τους ενοίκους της, αν και εφόσον χρησιμοποιούν κοινόχρηστη θέρμανση.

