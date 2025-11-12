«Ήξερε για τα κορίτσια»: Το e-mail του Επστάιν που «καίει» τον Τραμπ παρουσίασαν οι Δημοκρατικοί
JTeam
12 Νοεμβρίου 2025
Ένα email που «καίει» τον Τραμπ σχετικά με την υπόθεση Επστάιν δόθηκε στη δημοσιότητα από τους Δημοκρατικούς
Ο Τζέφρι Επστάιν είχε ισχυριστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια» σε ένα email του 2019 που αποδίδεται στον Αμερικανό παιδεραστή χρηματιστή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή την ίδια χρονιά, σύμφωνα με email που δόθηκε σήμερα (12/11) στη δημοσιότητα από Δημοκρατικούς βουλευτές.
«Ο Τραμπ είπε ότι ήθελε να παραδώσω» την κάρτα μέλους μου στο Μαρ-α-Λάγκο, ισχυρίζεται ο Επστάιν, λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος στην εξοχική κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ στη Φλόριντα και προσθέτει:
«Φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ο ίδιος ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».
Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr
Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.