Shein - Temu: Η ΕΕ σχεδιάζει φόρο σε πακέτα κάτω των 150 ευρώ

Πότε θα ληφθούν οι αποφάσεις, θετική η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιβάλει φορολόγηση επί των μικρών πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που στη συντριπτική τους πλειονότητα προέρχονται από την Κίνα, μέσω της κατάργησης της απαλλαγής από δασμούς των προϊόντων μικρής αξίας. Το μέτρο αναμένεται να εγκριθεί σήμερα κατά τη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών.

Το μέτρο προτάθηκε τον Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να συνοδεύεται από έξοδα διεκπεραίωσης επί κάθε μικρού πακέτου που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν ηλεκτρονικές αγορές από τις πλατφόρμες Shein και Temu.

