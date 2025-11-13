«Αν δεν βρέξει, θα πρέπει να εκκενώσουμε την Τεχεράνη»

Η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών

Η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές ξηρασίες των τελευταίων δεκαετιών, προκαλώντας ανησυχία για την επάρκεια των υδάτινων αποθεμάτων και τη βιωσιμότητα στην πόλη των δέκα εκατομμυρίων κατοίκων. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, προειδοποιεί πλέον ανοιχτά ότι η εκκένωση της πρωτεύουσας ίσως καταστεί αναγκαία, εάν δεν σημειωθούν βροχοπτώσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

«Αν δεν βρέξει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε δελτίο νερού. Αν η κατάσταση παραμείνει ίδια, θα βρεθούμε μπροστά στο αδιανόητο: την εκκένωση της Τεχεράνης», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, περιγράφοντας την κατάσταση ως «εξαιρετικά κρίσιμη».

