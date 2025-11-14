LIFE NOW

Temu - Shein: Το «στοίχημα» που παίζει η Ευρώπη με το χαράτσι στα μικρά πακέτα - Πόσο θα κοστίσει

14 Νοεμβρίου 2025

Getty Images / Timon Schneider
Η ΕΕ προσπαθεί να χαλιναγωγήσει την επέλαση των Temu και Shein στην Ευρώπη

Η Σύνοδος των 27 υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «κλείδωσε» χθες (13/11) την επίσπευση της απόφασης να εφαρμοστούν έκτακτοι δασμοί, από το 2026, στις εισαγωγές μικρών πακέτων των εταιριών Temu και Shein.

Μέχρι τώρα, οι δύο αυτοί κινέζικοι κολοσσοί επωφελούνταν από νόμο απαλλαγής δασμού εισαγωγής για μικρά δέματα, δηλαδή όσα είναι αξίας κάτω των 150 ευρώ, η οποία είχε δρομολογηθεί να καταργηθεί, το 2028. Ωστόσο, τώρα η Ευρώπη κινείται με ρυθμούς «Fast Track» για την άρση της.

