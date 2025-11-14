Η Αθήνα στις 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου: Η θέση της - Όλη η λίστα

Η Ασία εμφανίζει εντυπωσιακή άνοδο, καλύπτοντας γρήγορα το χάσμα με την Ευρώπη. Πόσο ψηλά βρέθηκε στη λίστα η ελληνική πρωτεύουσα;

Στις 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου για να ζεις και να εργάζεσαι βρέθηκε το 2025 η Αθήνα, στην Ετήσια Έκθεση World’s Best Cities της Resonance Consultancy -μίας από τις πιο αναγνωρισμένες διεθνώς εταιρείες αξιολόγησης αστικών κέντρων- που βάζει στο μικροσκόπιο τις μητροπόλεις που συνδυάζουν ιδανικά ποιότητα ζωής, ελκυστικότητα και οικονομική δυναμική.

Στη λίστα που απαντά στο ερώτημα «Σε ποια πόλη θα ζούσα, θα εργαζόμουν και θα ταξίδευα ευχαρίστως;» βρίσκεται και η Αθήνα, η οποία κατατάσσεται στην 74η θέση παγκοσμίως, σύμφωνα με το Forbes. Για την αξιολόγηση εξετάστηκαν πάνω από 270 πόλεις με πληθυσμό άνω του 1 εκατ. ενώ η μεθοδολογία στηρίζεται σε εκατοντάδες δείκτες που αφορούν αεροδρόμια, υποδομές, πολιτισμό, νυχτερινή ζωή, εταιρική παρουσία, οικονομική ανάπτυξη, περιβάλλον αλλά και τάσεις στα social media.

