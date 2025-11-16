Γιατί η Αθήνα έχει γεμίσει με ηλεκτρικά πατίνια;

Τελικά η άνοδος των ηλεκτρικών πατινιών μπορεί να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στην κυκλοφορία

Είναι ένα μεσημέρι Τετάρτης και διασχίζω έναν κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Ενώ έχω προτεραιότητα, ξαφνικά πετάγεται ένα ηλεκτρικό πατίνι από ένα μικρό στενό που τέμνεται κάθετα, με οδηγό ένα δεκαπεντάχρονο αγόρι, το οποίο φυσικά και δεν φόραγε κράνος, ούτε κοίταξε εάν έρχεται αμάξι πριν πάρει αυτή την απόφαση να περάσει το δρόμο. Φρενάρω απότομα καθώς δεν είχα πολλά περιθώρια αντίδρασης και οι παλμοί μου έχουν ανέβει κατακόρυφα. Τι θα γινόταν εάν δεν είχα τα αντανακλαστικά να φρενάρω τόσο άμεσα; Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι.

Με αυτή την αφορμή γράφω αυτές τις γραμμές, καθώς πια η Αθήνα μοιάζει να έχει μετατραπεί σε μια πίστα ηλεκτρικών πατινιών. Από την πλατεία Συντάγματος μέχρι τα στενά των Εξαρχείων, και από τα Πατήσια μέχρι το Χαλάνδρι, δεκάδες πατίνια γεμίζουν τους δρόμους, τρέχουν με αδιανόητες ταχύτητες, παραβιάζουν STOP και φανάρια, στριφογυρίζουν στις μεγάλες λεωφόρους και καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια, καταλαμβάνοντας τις θέσεις αυτοκινήτων και κλείνοντας τις ράμπες για τα ΑμεΑ.

