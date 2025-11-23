Πότε μάθαμε στα παιδιά να έχουν «ατέλειες»; Η άνοδος του παιδικού skincare πρέπει να μας ανησυχεί

Το να λέμε στα παιδιά, ότι πρέπει να«βελτιώνουν» την εμφάνισή τους μέσω καλλυντικών, ενισχύει μόνο την πίεση υπό την οποία ήδη μεγαλώνουν

Πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο στους New York Times με τον εξής τίτλο: "Δυστοπικό: Η περιποίηση του δέρματος για παιδιά 4 ετών αντιμετωπίζεται με ψυχρότητα". Μερικά από όσα κράτησα από το άρθρο, είναι ότι οι οικογένειες με παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών ξόδεψαν σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για προϊόντα περιποίησης δέρματος πέρυσι, από 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022. Όλα αυτά, βάσει των στοιχείων της NielsenIQ. Αφήνω αυτό εδώ, για να προετοιμαστείς για όσα θα διαβάσεις παρακάτω.

Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει κάποιος χαμούλης (κακός χαμούλης στα social media) για το skincare brand «Rini», το οποίο απευθύνεται σε παιδιά και είναι εμπνευσμένο από την K-beauty. Πίσω από την εταιρεία βρίσκεται η ηθοποιός Σέι Μίτσελ. Η λέξη Rini, που σημαίνει «παιδιά» στα κορεατικά, αντιπροσωπεύει ηλικίες από 2 ετών μέχρι και εφήβους και το brand περιγράφεται ως μια «συνειδητά σχεδιασμένη εταιρεία περιποίησης δέρματος και παιχνιδιού που αναπτύχθηκε ειδικά για παιδιά», με στόχο να «εμπνέει την περιέργεια και την αυτοπεποίθηση, υποστηρίζοντας παράλληλα υγιεινές συνήθειες από νεαρή ηλικία». Πόσο δυστοπικό το θες; Ναι.

Και εγώ με το φτωχό μου το μυαλό σκέφτομαι: Πώς προωθείς την αυτοπεποίθηση, όταν μαθαίνεις σε παιδιά (κυριολεκτικά) να βλέπουν ατέλειες στον εαυτό τους πριν καν καταλάβουν την έννοια της αυτοεικόνας; Το να κάνεις influence προϊόντα περιποίησης δέρματος σε ένα παιδί 2 ετών, απλώς το διδάσκει ακόμα νωρίτερα να αισθάνεται ανασφάλεια για τον εαυτό του. Ναι, κι εγώ όταν ήμουν 5 καθόμουν στον καθρέφτη και δοκίμαζα κραγιόν της μαμάς μου ή έβαζα τις κρέμες της στο πρόσωπό μου, αλλά νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι πως αυτό απέχει πολύ από το να υπάρχουν brands που συμπεριφέρονται σε παιδιά λες και είναι καταναλωτές.

Το να λέμε στα παιδιά, ότι πρέπει να«βελτιώνουν» την εμφάνισή τους μέσω καλλυντικών, ενισχύει μόνο την πίεση υπό την οποία ήδη μεγαλώνουν. Ναι, είναι fun να μιμούνται τους γονείς τους, αλλά αυτό δεν το δικαιολογεί. Οι γονείς πίνουν και κρασί, μήπως να φτιάξουμε και «κρασί για παιδιά»; Από μένα είναι όχι.

Ένα κορίτσι 15 ετών λάνσαρε το δικό της skincare brand

Αν έχεις προβληματιστεί αρκετά, τώρα ίσως να προβληματιστείς περισσότερο. Τα νέα είναι τα εξής: Η Σάλις Μάτερ (Salish Matter), ένα 15χρονο κορίτσι, κόρη του διάσημου YouTuber, Τζόρνταν Μάτερ, λάνσαρε τη μάρκα περιποίησης επιδερμίδας Sincerely Yours στα Sephora. Η Σάλις και ο πατέρας της, των οποίων η συνολική εμβέλεια ανέρχεται σε 32 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, δημιουργούν το είδος του εθιστικού, περιεχομένου στο YouTube που απορροφούν καταβροχθιστικά τα μικρότερα παιδιά.

Με 80.000 άτομα (ναι, παιδιά της Gen Alpha και, πιθανώς, τους γονείς τους) να έχουν συγκεντρωθεί στο εμπορικό κέντρο America Dream Mall του Νιου Τζέρσεϊ, το λανσάρισμα του Sincerely Yours ήταν ένα χάος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συμμετέχοντες ηλικίας μόλις 8 ετών κάθισαν στους ώμους των γονιών τους για να έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν τα προϊόντα της Σάλις, τα οποία εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μία ώρα.

Μήπως θα έπρεπε να ανησυχήσουμε που ένα παιδί εμπορεύεται καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης δέρματος σε παιδιά – που στην πλειοψηφία τους πηγαίνουν δημοτικό;

