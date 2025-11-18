Parasocial: Τι σημαίνει η λέξη της χρονιάς από το λεξικό Cambridge και γιατί όλοι την αναζήτησαν το 2025

Ένα παράδειγμα για να περιγράψει τι σημαίνει parasocial, είναι ο αρραβώνας της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι

Μιας και πλησιάζουμε προς το τέλος του 2025, το λεξικό Cambridge ανακοίνωσε την Λέξη της χρονιάς. Πρόκειται για τον όρο «parasocial», που περιγράφει τη σχέση που νιώθει κάποιος με ένα διάσημο πρόσωπο, παρότι στην πραγματικότητα δεν το γνωρίζει.

Όπως διαβάζουμε στο BBC, στα παραδείγματα που παραθέτει το λεξικό περιλάμβανεται την συναισθηματική ταύτιση των θαυμαστών, όταν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους. Για την ακρίβεια, η είδηση είχε κατακλύσει το ίντερνετ.

Η λέξη «parasocial» εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1956 και δημιουργήθηκε από τους κοινωνιολόγους του Πανεπιστημίου του Σικάγο, Ντόναλντ Χόρτον και Ρίτσαρντ Βολ, οι οποίοι παρατήρησαν την ψευδαίσθηση οικειότητας που ανέπτυσσαν οι τηλεθεατές με προσωπικότητες που έβλεπαν στην οθόνη - σχέσεις παρόμοιες με αυτές που είχαν με πραγματικά μέλη της οικογένειας ή φίλους. Σημείωσαν ότι η ταχύτατη εξάπλωση της τηλεόρασης έφερνε τις μορφές των ηθοποιών απευθείας στα σπίτια των ανθρώπων, κάνοντάς τους σταθερή παρουσία στην καθημερινότητά τους.

Ο αρχισυντάκτης Κόλιν ΜακΊντοουτς εξηγεί πως ο όρος χρησιμοποιείται πλέον για να περιγράψει «έναν τύπο σχέσης ανάμεσα σε ένα άτομο με μια διασημότητα» και προσθέτει: «Πρόκειται για λέξη που γεννήθηκε στον ακαδημαϊκό χώρο και παρέμεινε εκεί για αρκετά χρόνια. Μόνο τα τελευταία χρόνια πέρασε στη δημόσια χρήση, μία από τις πολλές λέξεις που επηρεάστηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Στα άλλα παραδείγματα του λεξικού περιλαμβάνονται το άλμπουμ χωρισμού της Λίλι Άλεν, West End Girl, το οποίο αξιοποίησε το κοινωνικό διαδικτυακό ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική της ζωή, καθώς και η εμφάνιση δυναμικών σχέσεων με ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης, που πλέον αντιμετωπίζονται ως εξομολόγοι, φίλοι ή ακόμα και σύντροφοι.

Το λεξικό κατέγραψε μεγάλη αύξηση στις αναζητήσεις της λέξης parasocial μετά το περιστατικό όπου ο YouTuber IShowSpeed απομάκρυνε έναν υπερβολικό προσκολλημένο θαυμαστή, τον οποίο αποκάλεσε «no1 parasocial».