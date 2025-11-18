Το προφίλ του μέσου χρήστη του dark web: Απολυμένοι, έφηβοι και υψηλά καταρτισμένα άτομα, ηλικίας 24 ετών

Aξιοσημείωτη η παρουσία των εφήβων

Διπλασιασμός των βιογραφικών και των αγγελιών που αναρτήθηκαν σε φόρουμ του dark web καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 2024, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023, ενώ και για το πρώτο τρίμηνο του 2025 ο όγκος παρέμεινε στα ίδια υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με έρευνα της Kaspersky Digital Footprint Intelligence με τίτλο Inside the dark web job market: Their talent, our threat.

Συνολικά το 2025, τα βιογραφικά ξεπέρασαν τις διαθέσιμες θέσεις με αναλογία 55% προς 45%, λόγω των απολύσεων παγκοσμίως, αλλά και της εισροής νεότερων υποψηφίων. Η ηλικιακή κατανομή των υποψηφίων δείχνει μέση ηλικία μόλις 24 ετών, με αξιοσημείωτη παρουσία και εφήβων.

