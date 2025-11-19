Η Ιταλία ενέκρινε νόμο που ορίζει τη μη συναινετική σεξουαλική επαφή ως βιασμό

Η νομική μεταρρύθμιση έρχεται καθώς η Ιταλία έχει συγκλονιστεί τα τελευταία χρόνια από γυναικοκτονίες που διαπράχθηκαν από πρώην συντρόφους και καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση που διαπράχθηκαν από εξέχοντα άτομα.

Το καλοκαίρι, η Ιταλική Γερουσία ενέκρινε νομοσχέδιο το οποίο παρέχει έναν πολύ ευρύ ορισμό της γυναικοκτονίας και αυστηροποιεί τις ποινές και τις επιβαρυντικές περιστάσεις, σε σύγκριση με το αρχικό νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στις 8 Μαρτίου. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εντάσσει το έγκλημα της γυναικοκτονίας στον ποινικό κώδικα, καθιστώντας το τιμωρητέο με ισόβια κάθειρξη. Τώρα, η Ιταλία εκσυγχρονίζει τον ποινικό της κώδικα και για τη δίωξη των σεξουαλικών επιθέσεων.

Όπως διαβάζουμε στους Financial Times, το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι αναμένεται να ψηφίσει την Τετάρτη μαζί με τη Δημοκρατική αντιπολίτευση την επέκταση του ορισμού της σεξουαλικής βίας στις μη συναινετικές πράξεις. Σύμφωνα με τον ισχύοντα ποινικό κώδικα, ο βιασμός ορίζεται ως πράξη που διαπράττεται με βία, απειλές ή κατάχρηση εξουσίας. Σε αυτόν τον κώδικα, υπάρχουν κριτήρια που για πολλούς αποτρέπουν τις επιζώσες σεξουαλικής βίας από το να καταγγείλουν την επίθεση, επειδή φοβούνται ότι δεν τις πιστέψουν εάν δεν μπορούν να δείξουν σωματικά σημάδια κακοποίησης ή να αποδείξουν ότι προσπάθησαν να αντισταθούν στην επίθεση.

Το σεξ χωρίς συναίνεση είναι βιασμός

«Είναι πολύ σαφές ότι το σεξ χωρίς συναίνεση είναι βιασμός», δήλωσε η Λόρα Μπολντρίνι, βουλευτής των Δημοκρατικών που πιέζει για αυτήν την αλλαγή. «Έχουμε λάβει κάποιες αποφάσεις που ήταν πραγματικά σοκαριστικές, επειδή δεν υπήρχε η αρχή της συναίνεσης στο νομικό μας σύστημα». Οι υποστηρικτές αυτής της αλλαγής, λένε ότι η μεταρρύθμιση θα μετατοπίσει το επίκεντρο των ποινικών διώξεων από ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά των θυμάτων σε αυτά των δραστών.

Το 2022, ένας άντρας αθωώθηκε για τον βιασμό μιας γυναίκας σε ένα μπάνιο, καθώς ο δικαστής έκρινε ότι η παράλειψή της να κλείσει πλήρως την πόρτα ήταν «πρόσκληση» προς τον άντρα. Ένα χρόνο αργότερα, το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας ανέτρεψε την αθώωση και διέταξε επανάληψη της δίκης. Αν μια γυναίκα, παγώσει, τρομοκρατηθεί ή δεν είναι σε θέση να αντισταθεί στην επίθεση, με τον ισχύοντα ποινικό κώδικα μπορεί να μην την πιστέψουν. «Κατά τη διάρκεια των δικών, οι δικηγόροι των αντρών προσπαθούν να ρωτήσουν τη γυναίκα: "Πώς αντιδράσατε; Είπατε όχι; Τον απωθήσατε;"», είπε η Μπολντρίνι.

