Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν χάνει ευκαιρία να προσβάλει γυναίκες. Πριν λίγες ώρες, αποκάλεσε «γουρουνάκι» γυναίκα δημοσιογράφο

O Ντόναλντ Τραμπ δεν τρέφει μεγάλο σεβασμό α) για τις γυναίκες β) για την καλή δημοσιογραφία γ) για τις γυναίκες που κάνουν καλή δημοσιογραφία. Και γενικά, με κάθε αφορμή βρίσκει τρόπους να μας το υπενθυμίζει – γιατί «επανάληψις, μήτηρ πάσης μαθήσεως» άκουγα πάντα τους μεγάλους να λένε (δεν το βλέπω), αλλά πάμε παρακάτω.

Τι έγινε, λοιπόν, τις τελευταίες μέρες; Η δημοσιογράφος του Bloomberg, Κάθριν Λούσι, έκανε στον Ντόναλντ Τραμπ μια συμπληρωματική ερώτηση στο Air Force One την περασμένη εβδομάδα, όταν εκείνος έσκυψε προς το μέρος της, της κούνησε το δάχτυλό του και της είπε: «Ησυχία. Ησυχία, γουρουνάκι». Η δημοσιογράφος του είχε ήδη κάνει μια ερώτηση πριν σχετικά με ένα πρόσφατα δημοσιευμένο email του Τζέφρι Έπσταϊν, στο οποίο έλεγε ότι ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια». Προφανώς, ο Τραμπ δεν απάντησε. Η Λούσι απλώς έκανε τη δουλειά της. Αλλά ο Τραμπ, έχει μάστερ στα υποτιμητικά σχόλια. Την υπερασπίστηκε κανείς; Όχι. Έβγαλε μετά ο Λευκός Οίκος ανακοίνωση λέγοντας ότι η Λούσι «συμπεριφέρθηκε με ακατάλληλο και αντιεπαγγελματικό τρόπο απέναντι στους συναδέλφους της στο αεροπλάνο», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το τι σήμαινε αυτό; Ναι.

Αυτός είναι ένας οικείος τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ έχει συμπεριφερθεί κατά τα χρόνια σε πολλές γυναίκες. Η Αλίσια Ματσάδο, πρώην νικήτρια του διαγωνισμού Μις Υφήλιος, είχε δηλώσει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ την αποκάλεσε κάποτε «Μις Πίγκι». Ο Τραμπ δεν αρνήθηκε ακριβώς το περιστατικό αφότου η Χίλαρι Κλίντον το ανέφερε σε ένα ντιμπέιτ το 2016. «Πήρε πάρα πολύ βάρος», είπε ο Τραμπ για τη Ματσάδο στο Fox & Friends το επόμενο πρωί, προφανώς για να υπερασπιστεί τη θέση του.

Αλλά, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν λατρεύει μόνο να συγκρίνει τις γυναίκες με γουρούνια. Το 2011, η Γκέιλ Κόλινς των New York Times έγραψε ότι ο Τραμπ κάποτε της είπε ότι το πρόσωπό της μοιάζει με σκύλου. Το 2018 περιέγραψε την Ομαρόσα Μάνιγκολτ Νιούμαν , πρώην διαγωνιζόμενη του Apprentice και βοηθό του Λευκού Οίκου, ως «σκύλο» και «ψεύτατη ταπεινή». Έχει κι άλλο. Ο Τραμπ αποκάλεσε επίσης τη Στόρμι Ντάνιελς - την ηθοποιό ταινιών ενηλίκων που είπε ότι είχε σεξουαλική επαφή μαζί του το 2 006, «Αλογόμορφη» (η προσπάθεια του Τραμπ να φιμώσει τη Ντάνιελς σχετικά με τη φερόμενη συνάντηση την οποία ο ίδιος έχει αρνηθεί είχε ως αποτέλεσμα την καταδίκη του για 34 κακουργήματα παραποίησης επιχειρηματικών αρχείων. Ο Τραμπ εξακολουθεί να προσπαθεί να ακυρώσει την καταδίκη).

Απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές, δεν χρειάζεται να αναρωτιόμαστε πια «αν» υπάρχει πρόβλημα, το μόνο ερώτημα είναι για πόσο θα το ανεχτούμε. Κάθε φορά που μια γυναίκα γίνεται στόχος υποτίμησης, δεν είναι «ένα ακόμα περιστατικό». Είναι μια υπενθύμιση ότι η εξουσία - όταν μένει ανεξέλεγκτη, αναπαράγει πάντα την ίδια περιφρόνηση. Και είναι επίσης μια υπενθύμιση του γιατί ο φεμινισμός παραμένει τόσο αναγκαίος.