H Αpple ανακοίνωσε το δημοφιλέστερο podcast της χρονιάς παγκοσμίως

Ποιο είναι το podcast της χρονιάς σύμφωνα με τα Top Charts της Apple για το 2025

Το δημοφιλέστερο podcast της χρονιάς ανακοίνωσε η Apple, παρουσιάζοντας τα Top Charts για το 2025 που αναδεικνύουν τις εκπομπές και τους δημιουργούς που βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από τους ακροατές παγκοσμίως.

Στην πρώτη θέση για το πιο δημοφιλές Podcast βρέθηκε το «The Joe Rogan Experience», ενώ πολλές διακρίσεις κατάφερε να συγκεντρώσει το «Τhe Mel Robbins Podcast» καθώς βγήκε πρώτο στις κατηγορίες: Best Podcasts of the Year – Editorial Award, Most Followed Show of 2025 και Most Shared Episode of the Year (με καλεσμένη την Dr. Stacy Sims).

Επιπλέον, βγήκε τρίτο στην κατηγορία Top Show of the Year και δεύτερο στην κατηγορία Most Shared Show of the Year.

