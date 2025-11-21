Η τρομακτική αλήθεια για τον μυστήριο ήχο που ακούει μόνο το 2% των ανθρώπων

Το αίνιγμα του «βουητού» που λίγοι μπορούν να ακούσουν

Ένας ήχος που μοιάζει να έρχεται από το πουθενά έχει αναστατώσει την ανθρωπότητα εδώ και δεκαετίες. Το λεγόμενο «βουητό» δεν είναι απλώς ένας ενοχλητικός θόρυβος∙ είναι ένα μυστήριο που μόνο το 2% έως 4% του πληθυσμού μπορεί να αντιληφθεί.

Για τους λίγους που το ακούν, η εμπειρία είναι τόσο έντονη ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις έχει οδηγήσει ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Το φαινόμενο καταγράφεται από τη δεκαετία του 1970 σε διάφορες γωνιές του κόσμου – από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο.

