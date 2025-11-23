Η «στοιχειωμένη» παραλία στην Εύβοια και ο θρύλος με τους νεκρούς που βγαίνουν από τη θάλασσα

Η παραλία Αρχάμπολη εκτός από το φυσικό κάλλος κρύβει και θρύλους συνδεδεμένους με το τέλος του οικισμού.

Η Νότια Εύβοια, αποτελεί ένα τοπίο άγριας ομορφιάς. Ένα μέρος που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το βόρειο κομμάτι του νησιού. Ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε προς το νότιο άκρο, τότε το «άγριο» τοπίο συναντά τον μύθο και τους θρύλους. Αρχικά από τα περίφημα Δρακόσπιτα εκεί στην κορυφή της Όχης, μέχρι την απότομες παραλίες στο Κάβο Ντόρο και τη θάλασσα που ήθελαν να αποφύγουν οι ναυτικοί.

