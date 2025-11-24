Black Friday: Αληθινές ή όχι οι προσφορές;

Κορυφώνεται αυτή την εβδομάδα η «μάχη» των προσφορών και των εκπτώσεων, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα ενόψει της Black Friday στις 28 Νοεμβρίου

Το μεγάλο εκπτωτικό γεγονός εισέρχεται στην τελική ευθεία, με τους καταναλωτές να έχουν επιδοθεί στο «κυνήγι» των προσφορών προκειμένου να προβούν στις αγορές που επιθυμούν.

Επιφυλακτικοί οι καταναλωτές

Ωστόσο, παρά την ισχυρή πρόθεση για αγορές κατά την τρέχουσα περίοδο, μία σημαντική μερίδα του καταναλωτικού κοινού εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στις προσφορές που «τρέχουν» αυτό το διάστημα.

Όπως προκύπτει χαρακτηριστικά από την πρώτη επεξεργασία των ευρημάτων της μεγάλης έρευνας της ΕΥ Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB και την Choose Communications, με τίτλο EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025, το 45% των συμμετεχόντων αμφισβητούν κατά πόσο οι εκπτώσεις και προσφορές αντιστοιχούν σε πραγματικές μειώσεις τιμών. Η άποψη αυτή βρίσκει μικρότερη απήχηση στους νέους 18-29 ετών (32%).

