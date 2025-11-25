F1 Academy - Η Ντοριάν Πιν πρωταθλήτρια για το 2025

Η Γαλλίδα οδηγός ήταν αυτή που ξεχώρισε και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια σφραγίζοντας τον τίτλο στον τελευταίο αγώνα της σεζόν που έγινε στο Λας Βέγκας

Η Ντοριάν Πιν είναι η πρωταθλήτρια οδηγός του F1 Academy στο 2025. Σε δύο αγώνες-τελικούς στο Λας Βέγκας γεμάτους ανατροπές, μάχες και δράση, η οδηγός εξέλιξης της Mercedes-AMG F1 διατήρησε το βαθμολογικό προβάδισμα και έφτασε επάξια στην κατάκτηση του τίτλου.

Η Πιν πήγε στο Λας Βέγκας έχοντας προβάδισμα 9 βαθμών από τη Μάγια Βέγκ, με τις δύο να είναι οι κύριες πρωταγωνίστριες του 2025. Στον πρώτο αγώνα στην «πρωτεύουσα του τζόγου», η Πιν εκμεταλλεύτηκε την εγκατάλειψη της Βεγκ και με ένα κρίσιμης σημασίας προσπέρασμα πήρε τη νίκη. Στο 2ο αγώνα κατέλαβε την 5η θέση δίχως να ρισκάρει κι έτσι έγινε η πρωταθλήτρια στην τρίτη σεζόν του θεσμού.

