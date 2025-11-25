Black Friday: Τι αγοράζουν περισσότερο οι Έλληνες σύμφωνα με έρευνα - Πόσα λεφτά ξοδεύουν
JTeam
25 Νοεμβρίου 2025
Η έρευνα της Klarna για την Black Friday και τους Έλληνες καταναλωτές
Βρισκόμαστε μια ανάσα από την ημέρα του Black Friday, καθώς οι τιμές αναμένεται να «πέσουν» αυτή την Παρασκευή (28/11). 'Ερευνα, έδειξε τι πρόκειται να αγοράσουν φέτος οι καταναλωτές.
Συγκεκριμένα η έρευνα της Klarna, έγινε με δείγμα 1.000 καταναλωτών ηλικίας 18-77 ετών. Συγκεκριμένα, το 87,9% των ερωτηθέντων θα κάνει αγορές. Μάλιστα, αναμένεται να αγοράσουν κυρίως προϊόντα μόδας και τεχνολογίας.
Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr
Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.