Black Friday: Τι αγοράζουν περισσότερο οι Έλληνες σύμφωνα με έρευνα - Πόσα λεφτά ξοδεύουν

Η έρευνα της Klarna για την Black Friday και τους Έλληνες καταναλωτές

Βρισκόμαστε μια ανάσα από την ημέρα του Black Friday, καθώς οι τιμές αναμένεται να «πέσουν» αυτή την Παρασκευή (28/11). 'Ερευνα, έδειξε τι πρόκειται να αγοράσουν φέτος οι καταναλωτές.

Συγκεκριμένα η έρευνα της Klarna, έγινε με δείγμα 1.000 καταναλωτών ηλικίας 18-77 ετών. Συγκεκριμένα, το 87,9% των ερωτηθέντων θα κάνει αγορές. Μάλιστα, αναμένεται να αγοράσουν κυρίως προϊόντα μόδας και τεχνολογίας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr