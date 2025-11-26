Πότε θα είναι η επόμενη κρίση: Το μοντέλο Benner Cycle προβλέπει τα «κραχ» και πότε θα βγάλεις λεφτά

Τι είναι το Benner Cycle και οι προβλέψεις που επιβεβαιώθηκαν

Ο Σάμιουελ Μπένερ, ένας αγρότης του 19ου αιώνα, έγραψε ένα βιβλίο όπου ανέλυε τους κύκλους της αγοράς, προσδιορίζοντας περιόδους «πανικού», «ιδανικές ευκαιρίες αγοράς» και τις καλύτερες «περιόδους πώλησης». Πάνω από 150 χρόνια αργότερα, οι προβλέψεις του αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ακριβείς.

Ο λεγόμενος Benner Cycle είναι ένα από τα πιο ασυνήθιστα μοντέλα πρόβλεψης της οικονομικής δραστηριότητας. Δημιουργήθηκε το 1875 από τον Samuel Benner, έναν αγρότη από το Οχάιο, ο οποίος, μετά τη χρεοκοπία που υπέστη στο κραχ του 1873, προσπάθησε να εντοπίσει επαναλαμβανόμενα μοτίβα στις τιμές των εμπορευμάτων και, κατ’ επέκταση, στις χρηματοοικονομικές αγορές. Το αποτέλεσμα ήταν ένα διάγραμμα που ισχυριζόταν ότι μπορεί να προβλέψει περιόδους άνθησης και κρίσης με ακρίβεια δεκαετιών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr