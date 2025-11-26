Οι συχνότερες αιτίες παραπόνων καταναλωτών στις τηλεπικοινωνίες και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες
26 Νοεμβρίου 2025
Το 2024 ήταν μια χρονιά που οι Έλληνες χρήστες «σήκωσαν το ακουστικό», αλλά αραιότερα από ότι το 2023, για να παραπονεθούν για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες που λαμβάνουν.
Το παραπάνω προκύπτει από την έκθεση πεπραγμένων της ΕΕΤΤ, η οποία δημοσιεύτηκε χθες, και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι οι συνολικές καταγγελίες και παράπονα για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Καταγγελιών (ΕΡΜΗΣ), έφτασαν τις 8.599, κινούμενες σε χαμηλότερο επίπεδο έναντι της αμέσως προηγούμενης χρονιάς.
