«Είσαι ηλίθια;»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε (ξανά) λεκτικά σε γυναίκα δημοσιογράφο

«Είσαι ηλίθια; Είσαι ένας ηλίθιος άνθρωπος;»

Θυμάσαι που την περασμένη βδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε «γουρουνάκι» τη δημοσιογράφο του Bloomberg, Κάθριν Λούσι, όταν εκείνη την ρώτησε κάτι σχετικά με ένα πρόσφατα δημοσιευμένο email του Τζέφρι Έπσταϊν, στο οποίο έλεγε ότι ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια»; Ε, το έκανε ξανά σε μία ακόμα γυναίκα δημοσιογράφο χθες.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιτέθηκε λεκτικά την Πέμπτη σε μια δημοσιογράφο επειδή του έθεσε μια βασική ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Ημέρα των Ευχαριστιών, αφότου μίλησε σε μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. «Είσαι ηλίθια; Είσαι ένας ηλίθιος άνθρωπος;» ρώτησε τη δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τον ύποπτο της επίθεσης της Τετάρτης εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου ότι ένα από τα θύματα, η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ, είχε πεθάνει και επέκρινε τις μεταναστευτικές πολιτικές του προέδρου Τζο Μπάιντεν, καθώς ο ύποπτος, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τη CIA στο Αφγανιστάν, είχε επιτραπεί να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο ενός προγράμματος επανεγκατάστασης το 2021. Ωστόσο, του χορηγήθηκε άσυλο φέτος από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Ελέγχθηκε και ο έλεγχος ήταν καθαρός», επεσήμανε η δημοσιογράφος. «Τρελάθηκε», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Εννοώ, τρελάθηκε, και αυτό συμβαίνει επίσης. Συμβαίνει πολύ συχνά με αυτούς τους ανθρώπους». Ωστόσο, ο Τραμπ επέμεινε ότι οι Αφγανοί μετανάστες εισήχθησαν χωρίς έλεγχο και έδειξε μια φωτογραφία ενός γεμάτου αεροπλάνου με αιτούντες άσυλο. «Δεν έγινε κανένας έλεγχος ή τίποτα τέτοιο, ήρθαν χωρίς έλεγχο», τόνισε στη συνέχεια.

"They let him in. Are you stupid? Are you a stupid person?...You're just asking questions because you're a stupid person."



Exchange between reporter and President Trump on vetting of National Guardsmen shooting suspect. pic.twitter.com/QK5xLJ60sP — CSPAN (@cspan) November 28, 2025

Η δημοσιογράφος του απάντησε λέγοντας ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες έλεγξαν τους Αφγανούς που εισήλθαν στις ΗΠΑ την εποχή εκείνη και τον ρώτησε για ποιο λόγο επιμένει να κατηγορεί την κυβέρνηση Μπάιντεν. Επειδή, όμως, δεν του άρεσε καθόλου η απάντησή της, είπε:. «Επειδή τους άφησε να εισέλθουν. Είσαι ηλίθια; Είσαι ένα ηλίθιος άνθρωπος; Επειδή ήρθαν με ένα αεροπλάνο μαζί με χιλιάδες άλλους ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να είναι εδώ και εσύ απλώς κάνεις ερωτήσεις επειδή είσαι ηλίθια».

