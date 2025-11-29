Πλήρης οδηγός για τη Black Friday και πώς να επιλέγεις σωστά

Πώς αναγράφονται οι εκπτώσεις

Με τον θεσμό της Black Friday να βρίσκεται στην κορύφωσή του και το τετραήμερο προσφορών σε πλήρη εξέλιξη, αυτή είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιήσουν έξυπνες, στοχευμένες και συμφέρουσες αγορές.

Όπως άλλωστε έχει ήδη αναφέρει το insider.gr, φέτος και περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν πως οι εκπτώσεις που προσφέρονται στο καταναλωτικό κοινό είναι πραγματικές και όχι πλασματικές, ενώ παράλληλα έχουν αυξηθεί και τα διαθέσιμα εργαλεία που εντοπίζουν τις μη πραγματικές προσφορές.

Τα online χρήσιμα εργαλεία για την εξέλιξη των τιμών

Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα online και μας δείχνουν σε βάθος χρόνου την εξέλιξη των τιμών των προϊόντων που μας ενδιαφέρουν. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η αξιοποίηση των εν λόγω εργαλείων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα της προσφερόμενης εκπτωτικής τιμής.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr