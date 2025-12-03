Το Spotify Wrapped επέστρεψε με ένα σοκαριστικό χαρακτηριστικό, που δεν θέλαμε να μάθουμε

Είναι αυτή η στιγμή της χρονιάς που το Spotify βγάζει στη φόρα τα γούστα μας αλλά αυτή τη φορά υπάρχει μια πρόσθετη λειτουργία

Το Spotify τήρησε την παράδοση που θέλει την ετήσια ανασκόπηση να κυκλοφορεί τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου. Φέτος, το Wrapped έγινε διαθέσιμο στους χρήστες την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025.

Η λειτουργία εμφανίζεται σταδιακά στους λογαριασμούς των χρηστών σε όλο τον κόσμο, οπότε αν δεν το βλέπετε ακόμα, είναι θέμα χρόνου να εμφανιστεί στην εφαρμογή. Φέτος όμως, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Το Wrapped έρχεται πιο πλούσιο με διάφορα νέα χαρακτηριστικά και λειτουργίες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr