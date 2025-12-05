Lorde, ΛΕΞ, Arctic Monkeys: Τα coming of age μουσικά άλμπουμ της Gen Z

Πίσω από κάθε ιστορία ενηλικίωσης, υπάρχει ένα μουσικό άλμπουμ που άλλαξε μια για πάντα, τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο

Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 2010, έχεις μόλις τελειώσει τα μαθήματά σου για το σχολείο και κάθεσαι στον υπολογιστή χαζεύοντας στο YouTube. Καταναλώνεις ατελείωτα video-clip, ο αλγόριθμος έχει βαρέσει κόκκινο και δεν ξέρει τι να πρωτοεμφανίσει απ΄ όλα τα μουσικά είδη που έψαξες το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Κάπου πετάγεται μια Lady Gaga που άκουσες στο ραδιόφωνο, μετά ένας ΛΕΞ που σου είχε στείλει εκείνο το παιδί από το δίπλα τμήμα και τελικά καταλήγεις να ακούς Black Keys και Arctic Monkeys γιατί θα ήθελες πολύ να γίνεις εκείνο το ψαγμένο παιδί του λυκείου που ξέρει από μουσική.

Η Gen Z έχει κατηγορηθεί για πολλά, ένα εξ αυτών, ότι δεν ξέρει να ακούει μουσική. Ότι έμαθε καλλιτέχνες σκρολάροντας, ότι δεν έχει ακούσει ποτέ ολόκληρο ούτε έναν δίσκο και ότι κολλάει με κομμάτια απλώς επειδή γίνονται viral ή τους έφερε μπροστά το Spotify. Ποια όμως είναι η πραγματικότητα; Πόσο και τι μουσική κατανάλωναν όσοι βίωσαν την εφηβεία τους μετά το 2012;

