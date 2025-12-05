Η Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros σε ένα deal 82,7 δισ. δολαρίων

Αλλάζει ο χάρτης του streaming

Σε συμφωνία κατέληξε η Netflix με την Warner Bros για την εξαγορά των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών της στούντιο αλλά και την πλατφόρμα streaming HBO Max.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι μέτοχοι της Warner Bros. θα λάβουν 27,75 δολάρια ανά μετοχή, σε μετρητά και μετοχές Netflix. Η συνολική χρηματιστηριακή αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 72 δισ. δολάρια, ενώ η επιχειρηματική αξία φτάνει τα 82,7 δισ. δολάρια.

