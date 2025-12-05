LIFE NOW

Η Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros σε ένα deal 82,7 δισ. δολαρίων

JTeam

5 Δεκεμβρίου 2025

Η Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros σε ένα deal 82,7 δισ. δολαρίων
Shutterstock
Αλλάζει ο χάρτης του streaming

Σε συμφωνία κατέληξε η Netflix με την Warner Bros για την εξαγορά των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών της στούντιο αλλά και την πλατφόρμα streaming HBO Max.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι μέτοχοι της Warner Bros. θα λάβουν 27,75 δολάρια ανά μετοχή, σε μετρητά και μετοχές Netflix. Η συνολική χρηματιστηριακή αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 72 δισ. δολάρια, ενώ η επιχειρηματική αξία φτάνει τα 82,7 δισ. δολάρια.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr

Google News logo

Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.

Διαβάζονται Τώρα
Φόρτωση BOLM...