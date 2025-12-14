LIFE NOW

Αεροπορικά εισιτήρια: Ποια μέρα είναι φθηνότερες οι τιμές;

14 Δεκεμβρίου 2025

Αεροπορικά εισιτήρια: Ποια μέρα είναι φθηνότερες οι τιμές;
Ανακαλύψτε ποια είναι η φθηνότερη ημέρα για κράτηση πτήσης και πώς να εξοικονομήσετε χρήματα έξυπνα, επιλέγοντας την σωστή μέρα.

Στον κόσμο όπου η ακρίβεια πιέζει τα πορτοφόλια και οι ταξιδιώτες ψάχνουν συνεχώς τρόπους να εξοικονομήσουν, οι μύθοι γύρω από τις «μαγικές» ημέρες κράτησης πτήσεων καταρρίπτονται.

Για χρόνια η Τρίτη θεωρούνταν η χρυσή στιγμή για φθηνά εισιτήρια, όμως τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη – και πιο ενδιαφέρουσα.

Κυριακή: Η νέα «χρυσή» ημέρα κράτησης
Η τελευταία έκθεση Air Hacks της Expedia αποκάλυψε ότι η Κυριακή είναι πλέον η πιο οικονομική ημέρα για κράτηση πτήσεων.

Εξοικονόμηση έως 6% σε πτήσεις εσωτερικού

Έως 17% σε διεθνείς πτήσεις σε σχέση με κρατήσεις Δευτέρα ή Παρασκευή

Αν και η εξοικονόμηση μπορεί να φαίνεται μικρή σε ένα εισιτήριο, για οικογένειες ή ομάδες μεταφράζεται σε σημαντικό ποσό.

