Περού: Στη φυλακή για 17 χρόνια η τιμωρία αστυνομικών που βίασαν και βασάνισαν τρανς γυναίκα

Τρεις αστυνομικοί στο Περού καταδικάστηκαν σε 17 χρόνια φυλάκισης για τον βασανισμό και τον βιασμό μια διεμφυλικής γυναίκας.

Σε δεκαεπτά χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκαν τρεις αστυνομικοί που κατηγορούνταν ότι βασάνισαν και βίασαν μια διεμφυλική γυναίκα ενός αστυνομικού τμήματος το 2008, όπως απογφάσισε το δικαστήριο στη Λίμακ.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και καταδίκες τόσο εντός του Περού, όσο και στο εξωτερικό.Το Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΔΑΔ) είχε καταδικάσει το 2020 το Περού για τη βάρβαρη μεταχείριση που υπέστη η Ασούλ Ρόχας, τότε 34 ετών, στο αστυνομικό τμήμα Κάσα Γκράντε, στο βόρειο τμήμα του Περού.

