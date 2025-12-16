Klarna: Το 95,1% των Ελλήνων δηλώνει ότι η ακρίβεια θα επηρεάσει τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2025 σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Appinio, με τη συμμετοχή 1.000 Ελλήνων καταναλωτών ηλικίας 18-77 ετών

Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών επηρεάζει σχεδόν κάθε καταναλωτή στις φετινές αγορές της εορταστικής περιόδου, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Klarna για την καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων ενόψει της εορταστικής περιόδου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2025 σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Appinio, με τη συμμετοχή 1.000 Ελλήνων καταναλωτών ηλικίας 18-77 ετών.

Η ακρίβεια διαμορφώνει την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 95,1% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι η αύξηση των τιμών επηρεάζει τον τρόπο που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν τις φετινές εορταστικές αγορές τους.

