«Κινείσαι τόσο γρήγορα και δεν έχεις πολύ έλεγχο για το τι πρόκειται να συμβεί και το μόνο που χρειάζεται είναι να εμπιστευτείς τον εαυτό σου, την προπόνησή σου, το σώμα και το μυαλό σου και τον ωκεανό ότι όλα θα πάνε καλά»

H Λόρα Κρέιν (Laura Crane), ξέρει πώς είναι να πετάς πάνω από τη θάλασσα. Μόλις στα 30 της, ενδέχεται να μπει στα βιβλία ρεκόρ γκίνες, αφού «καβάλησε» το μεγαλύτερο κύμα που έχει καβαλήσει ποτέ γυναίκα.

Το Σάββατο, η Λόρα Κρέιν συμμετείχε στο Nazaré Big Wave Challenge. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην περίφημη Praia do Norte στην Πορτογαλία, έλαβε χώρα σε τερατώδη κύματα που κάποιοι χαρακτήρισαν ως τα κύματα της χρονιάς. Αν και η Γαλλίδα Ζυστίν Ντουπόντ (Justine Dupont), κέρδισε τον ίδιο τον διαγωνισμό, ένα κύμα που έπιασε η Κρέιν μετά τη διακοπή του διαγωνισμού μπορεί κάλλιστα να την κάνει να περάσει στην ιστορία του παγκόσμιου σερφ.

Ο αγώνας φαίνεται ότι διακόπηκε λόγω τεχνικής δυσκολίας, όταν η Βρετανίδα σέρφερ ρυμουλκήθηκε σε ένα τερατώδες τείχος νερού, φωτισμένο από απαλό πορτογαλικό φως. «Οι περισσότεροι σέρφερ μαζεύτηκαν, αλλά εγώ δεν μπορούσα», είπε η ίδια στο BBC . «Μου είχαν απομείνει μόνο λίγες ώρες φωτός και το κύμα έσβηνε. Ήταν ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο».

Πριν ανέβει, ο οδηγός του τζετ σκι της, Αντόνιο Λαουρεάνο, είπε στη Λόρα Κρέιν ότι «αυτό το κύμα θα είναι βόμβα», αφού είχε ταχύτητα περίπου 50 χλμ/ώρα. Η εμπειρία της, ήταν σαν να πετούσε. «Είναι απλά τρελό, είναι μια εντελώς περίεργη εμπειρία για την οποία δεν έχω λόγια», δήλωσε στους Times. «Κινείσαι τόσο γρήγορα και δεν έχεις πολύ έλεγχο για το τι πρόκειται να συμβεί και το μόνο που χρειάζεται είναι να εμπιστευτείς τον εαυτό σου, την προπόνησή σου, το σώμα και το μυαλό σου και τον ωκεανό ότι όλα θα πάνε καλά».

Ένα υποθαλάσσιο φαράγγι βάθους τριών μιλίων που δημιουργεί κύματα στο μέγεθος ενός δεκαώροφου κτηρίου έχει μετατρέψει το μικρό ψαροχώρι Ναζαρέ, βόρεια της Λισαβόνας, σε Μέκκα για τους σέρφερ μεγάλων κυμάτων στον κόσμο τον χειμώνα. Η Λόρα Κρέιν, έγινε η πρώτη Βρετανίδα που αντιμετώπισε τα τρομακτικά κύματα το 2024. Έσπασε τον αστράγαλό της φέτος, αφού την έριξε ένα τεράστιο κύμα στην ακτή Ναζαρέ κατά τη διάρκεια της προπόνησης και δούλευε σκληρά όλο το χρόνο για να επιστρέψει στον αγώνα αυτόν τον χειμώνα.

Πάντως, το τρέχον ρεκόρ ανήκει στη Βραζιλιάνα, Μάια Γκαμπέιρα η οποία το 2020 είχε σερφάρει κύμα ύψους 22,4 μέτρων, επίσης στη Ναζαρέ. Η προσπάθεια της εξετάζεται πλέον από την αρμόδια επιτροπή σε συνεργασία με την επιτροπή για τα Ρεκόρ Γκίνες, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια, καθώς απαιτούνται λεπτομερείς μετρήσεις και συγκρίσεις.

