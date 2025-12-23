Άουντι Κρουκς: Ποια είναι η «Lady Shaq» που έχει σκοράρει πάνω από 40 πόντους σε 3 παιχνίδια

Η «Lady Shaq», κατά κόσμον Άουντι Κρουκς, είναι ασταμάτητη στο NCAA, έχοντας 148 πόντους στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια και πάνω από 40 πόντους σε τρεις εμφανίσεις της φέτος

Tο όνομα της Άουντι Κρουκς έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες viral στο μπάσκετ γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και υπάρχει σίγουρα λόγος γι'αυτό. Η 21χρονη σέντερ των Αϊόβα Στέιτ εξελίσσεται σε φαινόμενο στο NCAA, κερδίζοντας το προσωνύμιο «Lady Shaq» χάρη στη δύναμη, την απόλυτη κυριαρχία της στη ρακέτα και την ευκολία με την οποία σκοράρει κόντρα σε καθε αντίπαλο. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της, σημείωσε 41 πόντους με τέσσερα ριμπάουντ σε μόλις 30 λεπτά συμμετοχής, συνεχίζοντας ένα εντυπωσιακό σερί εμφανίσεων φέτος.

