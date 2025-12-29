Ένα κόσμημα για την αιωνιότητα: Το κολιέ των 150 εκατ. δολαρίων με έξι διαμάντια
29 Δεκεμβρίου 2025
Ένα κολιέ - ορόσημο που αντιπροσωπεύει ρεαλιστικά την υπέρλαμπρη καριέρα της δημιούργησε η Αυστραλιανή σχεδιάστρια Μάργκοτ ΜακΚίνεϊ, που δεν είναι άλλο από το «Jardin Collier». Το περιδέραιο κατέχει πέντε φανταχτερά χρωματιστά διαμάντια και ένα άχρωμο διαμάντι - το καθένα διαφορετικού μεγέθους, σχήματος και απόχρωσης - ευθυγραμμισμένα καθέτως.
Η ΜακΚίνεϊ υπογραμμίζει ότι τα χρωματιστά διαμάντια είναι από τα πιο σπάνια που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ και μαζί σχηματίζουν ένα από τα πιο πολύτιμα κοσμήματα που δημιουργήθηκαν ποτέ - ένα κομμάτι που ισορροπεί την πολυτέλεια με τη φινέτσα - με το υπερluxurious αξεσουάρ να κοστολογείται στα 150 εκατ. δολάρια. «Κάποια πράγματα είναι το άθροισμα πολλών δράσεων και απαρτίζουν μία ανεκτίμητη συλλογή» υπογράμμισε σύμφωνα με το Forbes.
