HΠΑ: Την έλεγαν Ρενέ Νικόλ Γκουντ και πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) τη δολοφόνησε πυροβολώντας τη εν ψυχρώ

Πόσο αηδιαστικός μπορεί να γίνει ο κόσμος στον οποίο ζούμε; Η απάντηση βρίσκεται στο βίντεο όπου πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πυροβολεί εν ψυχρώ μια 37χρονη γυναίκα. Την έλεγαν Ρενέ Νικόλ Γκουντ (Renee Nicole Good) και τώρα είναι νεκρή. Τη δολοφόνησαν.

Η Ρενέ ήταν 37 ετών, κάτοικος Μινεάπολης, συγγραφέας, ποιήτρια και μητέρα. Είχε μια 15χρονη κόρη και δύο γιους, ηλικίας 12 και 6 ετών, όπως δήλωσε ο πρώην σύζυγός της στην εφημερίδα The Washington Post. Ζούσε στις Twin Cities (Δίδυμες Πόλεις) με τον σύντροφό της, μόλις λίγα τετράγωνα μακριά από το σημείο όπου τη σκότωσαν στις 7 Ιανουαρίου 2026.

Στο βίντεο όπου βλέπουμε την εν ψυχρώ δολοφονία της, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ρενέ Νικόλ Γκουντ βρίσκεται στο αμάξι της, στρίβει αριστερά το τιμόνι και βάζει όπισθεν ώστε να φύγει μακριά από τους πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Δεν υπάρχει κανείς πίσω της ή μπροστά της. Δεν χτύπησε, τραυμάτισε ή σκότωσε κανένα άνθρωπο. Ούτε προσπάθησε να το κάνει. Αντιθέτως, πράκτορας της ICE πήγε στο μπροστινό παρμπρίζ και το παράθυρο του οδηγού, πυροβολώντας τη τουλάχιστον 3 φορές. Η ίδια, τελικά, κατέρρευσε στο χιόνι κοντά στο αυτοκίνητό της, που είχε χτυπήσει σε μια κολώνα.

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, προσπάθησε να μας πείσει για το αντίθετο, προφανώς. Δεν ντράπηκε να δηλώσει σε ανάρτησή της στο X ότι ο πράκτορας άρχισε να πυροβολεί τη γυναίκα επειδή εκείνη προσπάθησε να «χρησιμοποιήσει ως όπλο» το όχημά της για να πατήσει έναν αστυνομικό. Κάτι που όπως είναι απολύτως, μα απολύτως ξεκάθαρο δεν ισχύει. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε επίσης τα ίδια. Τόνισε ότι το βίντεο αποδεικνύει ότι ο πράκτορας της ICE ήταν σε αυτοάμυνα και χαρακτήρισε τη γυναίκα ως «επαγγελματία ταραχοποιό».

Για την ακρίβεια, δήλωσε:

Μόλις είδα το βίντεο από το περιστατικό που έλαβε χώρα στη Μινεάπολις της Μινεσότα. Είναι φρικτό να το βλέπεις. Η γυναίκα που φώναζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας ταραχοποιός, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ ταραχώδης, παρεμπόδισε, αντιτάχτηκε, και στη συνέχεια οδήγησε βίαια, σκόπιμα και άγρια πάνω στον αξιωματικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα. Με βάση το συνημμένο βίντεο, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι είναι ζωντανός, αλλά τώρα αναρρώνει στο νοσοκομείο.

«Να ξεκουμπιστείτε από την πόλη»

Σε συνέντευξη Τύπου, ο δήμαρχος του Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι, χαρακτήρισε αυτούς τους ισχυρισμούς «μαλ@κίες» και επέκρινε την ICE για τις επιχειρήσεις της, λέγοντας στους αξιωματικούς να «ξεκουμπιστούν από την πόλη». «Ήδη προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως πράξη αυτοάμυνας. Έχοντας δει το βίντεο ο ίδιος, θέλω να πω σε όλους ευθέως ότι αυτό είναι μαλ@κία», είπε.

🚨 NOW: A massive march is surging through Manhattan demanding ICE OUT OF NEW YORK.



This is no longer isolated outrage, this is a national backlash in motion. pic.twitter.com/JUC3oAOWbT — Brian Allen (@allenanalysis) January 8, 2026

Τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο, οι πολίτες στις ΗΠΑ είναι οργισμένοι για τη δολοφονία της Ρενέ. Διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες οργανώνονται σε όλη τη χώρα με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται χθες βράδυ για να αποτίσουν φόρο τιμής στη Ρενέ Νικόλ, καταγγέλλοντας την αλόγιστη χρήση αστυνομικής βίας.