Μαρία Τερέζα ντε Φιλίπις: Η πρώτη γυναίκα οδηγός της F1

Η ιστορία της Μαρία Τερέζα ντε Φιλίπις, της πρώτης γυναίκας οδηγού στη Formula 1, που άνοιξε τον δρόμο σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο και έγραψε ιστορία στους αγώνες

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο της Μαρία Τερέζα ντε Φιλίπις, της γυναίκας που έγραψε ιστορία ως η πρώτη οδηγός που συμμετείχε ποτέ σε αγώνα Formula 1. Η Ιταλίδα οδηγός άνοιξε έναν δρόμο που μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’50 θεωρούνταν απαγορευμένος για τις γυναίκες, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η Ντε Φιλίπις συμμετείχε σε πέντε Grand Prix, εκκίνησε σε τρεις αγώνες και κατέγραψε ως καλύτερο αποτέλεσμα τη 10η θέση στο Grand Prix του Βελγίου στο Σπα. Ωστόσο, η σημασία της παρουσίας της ξεπέρασε κατά πολύ τα στατιστικά.

